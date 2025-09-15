Hariono Janji All Out Bawa Deltras Sidoarjo Lawan Persela, Target Curi Poin

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Deltras Sidoarjo membidik poin saat melawan tuan rumah Persela Lamongan pada laga perdana kompetisi Championship 2025/2026 di Stadion Surajaya, Senin (15/9) sore.

Pelatih Deltras Widodo Cahyo Putro berharap timnya bisa menampilkan permainan menarik sekaligus mencuri poin dari Laskar Joko Tingkir.

"Soal menang kalah, jika Tuhan mengizinkan kasih satu (poin imbang) atau tiga (poin menang)," ujar Widodo dalam keterangannya, Minggu (14/9).

Menurut Widodo, kunci permainan anak asuhnya adalah keteguhan hati dan tidak gentar menghadapi tuan rumah. Persiapan selama tiga bulan terakhir diyakini jadi modal penting membentuk tim solid.

Meski sejumlah pemain asing baru bergabung, Widodo menilai adaptasi mereka berjalan baik.

"Adaptasi seluruh pemain sudah sangat baik," kata Widodo.

Widodo mengakui laga melawan Persela yang dibesut Aji Santoso tidak mudah. Namun, ia tetap optimistis skuad berjuluk The Lobster mampu memberi perlawanan.

Sementara itu, gelandang senior Hariono menegaskan seluruh pemain siap berjuang habis-habisan.