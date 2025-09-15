Bidik Start Positif, Aji Santoso Incar Kemenangan Perdana Persela Lamongan di Surajaya

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan menargetkan start positif saat menjamu Deltras Sidoarjo pada laga perdana Grup Timur Pegadaian Championship 2025/2026 di Stadion Surajaya, Senin (15/9).

Pelatih Persela Aji Santoso berharap timnya bisa meraih tiga poin penting.

“Mudah-mudahan di pertandingan perdana kami dapat meraih hasil positif tiga poin. Sebab, Kemenangan perdana sangat penting untuk membangun kepercayaan diri tim," kata Aji dalam jumpa pers, Minggu (14/9).

Meski kehilangan tiga pilar — Jhon Mena, Adam Malik, dan Otavio Dutra — yang absen karena hukuman, Aji menyebut timnya sudah siap tempur.

“Kami punya pemain pengalaman dan saya berharap mereka mampu bermain dengan tenang,” ujarnya.

Soal persaingan di Grup Timur, Aji menilai semua tim punya kans yang sama.

“Ya, kalau bilang lawan kami berat, sama, mereka juga akan berpikir seperti itu. Saya pikir persaingan di grup timur ini akan ketat,” katanya.

Gelandang Hendro Siswanto menegaskan tim siap bekerja keras.