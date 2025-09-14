Arema FC Dibekuk Dewa United, Marcos: Mental Pemain Drop

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC harus mengakui keunggulan Dewa United Banten FC dengan skor 1-2 dalam laga Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (20/9).

Pelatih Arema FC Marcos Santos langsung melakukan evaluasi usai laga. Dia menegaskan tim harus segera berbenah jelang menghadapi Persib Bandung, Senin (22/9).

"Kami akan melakukan pembenahan, langsung. Karena selanjutnya akan menghadapi pertandingan besar melawan Persib," kata Marcos di sesi konferensi pers.

Pada laga ini, Arema FC kebobolan cepat lewat gol Alex Martins di menit ke-12. Lini tengah yang biasanya jadi kekuatan Singo Edan juga gagal mengalirkan bola matang ke lini depan.

"Mental pemain turun saat tertinggal, kami juga kalah di tengah meskipun saya sudah mencoba menempatkan empat pemain di sana," ungkapnya.

Selain itu, absennya tiga pemain inti, Betinho, Valdechi, dan kiper Ady Satryo, juga disebut berpengaruh pada performa tim.

"Saya harus mengubah formasi, sedangkan lawan kami mampu tampil bagus," ucap dia.

Atas hasil buruk ini, Marcos menyampaikan permintaan maaf kepada Aremania dan Aremanita.