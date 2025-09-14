Arema FC Tumbang di Kanjuruhan, Dewa United Menang 2-1

jatim.jpnn.com, MALANG - Dewa United Banten FC sukses mencuri tiga poin seusai menaklukkan tuan rumah Arema FC dengan skor 1-2 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (13/9).

Arema yang memburu kemenangan langsung tampil menekan sejak awal. Namun, Dewa United justru mampu unggul lebih dulu pada menit ke-12 lewat aksi Alex Martins yang memanfaatkan umpan matang Stefano Lilipaly.

Gol tersebut membuat Singo Edan berupaya keras menyamakan kedudukan.

Akan tetapi, pertahanan rapat Dewa United yang dikawal Nick Kuipers, Brian Fatari, Edo Febriansah, dan Rizdjar Nurviat membuat serangan Arema selalu mentah. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, Dewa United makin percaya diri. Taisei Marukawa sempat mengancam dengan sepakan keras, tetapi bola membentur pemain belakang Arema.

Tekanan demi tekanan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-77 saat Marukawa mencatatkan namanya di papan skor. Dewa United pun menjauh 2-0.

Arema mencoba bangkit. Peluang emas hadir melalui Dalberto Luan pada menit ke-81, tetapi kiper Sonny Stevens tampil gemilang menggagalkan sepakan kerasnya.

Gol hiburan baru tercipta pada masa injury time (+90+7) melalui Dalberto, tetapi sudah terlambat. Dewa United tetap mengunci kemenangan 2-1 di kandang Arema. (mcr12/jpnn)