Target Promosi ke Super League, Persela Lamongan Rilis Daftar Lengkap Pemain

Sabtu, 13 September 2025 – 15:03 WIB
Manajer Persela Lamongan Fariz Julinar Maurisal saat memberikan sambutan pada Launching Tim Persela Lamongan dalam kompetisi Pegadaian Championship 2025/ 2026. (ANTARA/Alimun Khakim)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Manajer Persela Lamongan Fariz Julinar Maurisal menyatakan target utama Laskar Joko Tingkir pada Pegadaian Championship 2025/2026 adalah promosi ke Super League.

“Pasti musim ini akan jadi musim berat buat kami, tapi kami tidak patah semangat. Target kami tetap sama promosi ke Super League,” ujar Fariz seusai peluncuran tim secara daring di Lamongan, Sabtu (13/9).

Fariz mengatakan skuad musim ini dihuni enam pemain asing, tiga di antaranya berstatus naturalisasi.

“Kami menyiapkan pemain bermental kuat, bahkan tanpa dukungan langsung di tribun mereka tetap fight 100 persen,” jelasnya.

Namun, di sisi lain sejumlah suporter Laskar Joko Tingkir mengaku kecewa dengan pelaksanaan launching tim yang hanya digelar secara daring.

Biasanya acara tersebut menjadi ajang kebersamaan suporter dan pemain, kini terasa hambar karena tidak ada interaksi langsung.

“Apa sekarang lagi Covid lagi? Kok digelar daring dan dibatasi. Suporter ingin lihat langsung pemain idolanya,” keluh seorang suporter.

Ke depan, mereka berharap manajemen Persela bisa lebih terbuka agar atmosfer kekeluargaan dan semangat mendukung tim tetap terjaga.

Persela Lamongan merilis daftar lengkap pemain untuk berlaga di Pegadaian Championship 2025.
Sumber Antara
