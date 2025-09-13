Egy, Lilipaly, dan Struick Kembali, Dewa United Siap Gaspol Lawan Arema FC

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Dewa United Banten FC Jan Olde Riekerink mengatakan timnya menargetkan tiga poin saat menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (13/9).

"Kami sudah bermain sebanyak empat kali dan hanya sekali menang. Jadi, tujuan kami sekarang bukan hanya bermain bagus tetapi untuk menang," kata Jan dalam konferensi pers di Stadion Kanjuruhan, Jumat (12/9).

Optimisme itu kian besar karena para pemain pilar yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia, seperti Egy Maulana Vikri, Stefano Lilipaly, dan Rafael Struick, sudah kembali ke skuad.

Menurut Jan, kemenangan atas Arema akan menjadi titik balik dan modal berharga untuk menghadapi laga berikutnya melawan PSBS Biak dan Persebaya Surabaya.

"Kalau dilihat musim lalu kami memulai musim kurang baik, tetapi bisa selesai di peringkat kedua. Awal musim yang kurang baik tidak berhubungan dengan akhir musim," ujarnya.

Sementara itu, gelandang Dewa United Hugo Gomes (Jaja) menegaskan target menang bukan hanya tanggung jawab pelatih, melainkan seluruh pemain.

Baca Juga: Persik Kediri Bawa Misi Kebangkitan Lawan Dewa United

"Kami memiliki kekuatan untuk menjadi semakin baik. Kami harus bertambah kuat dan bersatu untuk keluar dari situasi sulit ini," kata Jaja.

Jaja menyebut duel melawan Arema bakal berlangsung ketat karena kedua tim punya materi pemain merata.