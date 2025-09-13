Waspadai Sayap Cepat Dewa United, Arema FC Siapkan Strategi Khusus

JPNN.com

Sabtu, 13 September 2025 – 11:35 WIB
Pesepak bola Arema FC Dalberto Luan Belo (tengah) melakukan selebrasi bersama rekannya Bayu Setiawan (kiri) dan Ian lUcas Puleio Araya (kanan)usai mencetak gol di gawang Bhayangkara FC dalam pertandingan BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Jumat (22/8/2025). Arema FC mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 2-1. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/foc. (ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTO)

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos mewanti-wanti anak asuhnya agar waspada terhadap kecepatan pemain sayap Dewa United Banten FC dalam laga lanjutan Super League 2025/2026.

"Dewa United itu tim dengan kualitas yang bagus, terutama di bagian sayap karena punya pemain-pemain cepat," kata Marcos di Malang, Jumat (12/9).

Untuk itu, dia menyiapkan strategi khusus agar pertahanan Singo Edan tidak kecolongan.

“Kami akan menangkap pemain sayap mereka sebelum masuk ke pertahanan kami,” ujarnya.

Pertandingan Arema FC kontra Dewa United digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (13/9) pukul 15.30 WIB.

Marcos meminta para pemainnya tidak meremehkan Dewa United meski tim lawan masih berada di dasar klasemen. Apalagi, Dewa United kini diperkuat pemain berpengalaman seperti Jaja, Alexis Messidoro, Egy Maulana Vikri, dan Rafael Struick.

"Mental pemain harus bagus, kami harus respek kepada lawan. Target Arema adalah tiga poin untuk pertandingan besok," ucap Marcos.

Saat ini, Arema FC menempati peringkat ketiga klasemen dengan delapan poin, sedangkan Dewa United di urutan ke-18 dengan tiga poin.

Persik Kediri naik ke peringkat enam setelah menang tipis melawan Malut United dengan skor akhir 2-1.
Sumber Antara
