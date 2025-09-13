Menang Tipis Lawan Malut United 2-1, Persik Naik ke Peringkat 6 Super League

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri meraih kemenangan tipis 2-1 atas Malut United dalam laga lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (12/9) petang.

Dua gol Macan Putih lahir cepat di babak pertama melalui Jose Enrique Rodriguez pada menit ke-2 dan Imanol Garcia di menit ke-16. Sementara satu-satunya gol tim tamu dicetak Gustavo Moreno de França pada menit ke-60.

Sejak kick-off, kedua tim langsung bermain terbuka. Rodriguez membuka keunggulan Persik lewat sontekan usai menerima umpan matang Williams Lugo. Selang 14 menit kemudian, giliran Garcia menggandakan skor lewat bola hasil skema sepak pojok.

Malut United mencoba bangkit lewat sepakan jarak jauh Del Pino, tetapi tak membuahkan hasil hingga turun minum. Persik unggul 2-0 di babak pertama.

Memasuki babak kedua, Malut United tampil lebih agresif. Hasilnya, Gustavo Franca memperkecil ketertinggalan lewat sundulan dari situasi sepak pojok pada menit ke-60.

Setelah gol tersebut, tim tamu terus menekan. Namun, lini belakang Persik tampil disiplin hingga skor 2-1 bertahan sampai peluit panjang berbunyi.

Pelatih Persik Kediri Ong Kim Swee mengatakan kemenangan ini adalah hasil kerja sama yang apik dari semua pemain.

Dia memberikan apresiasi kepada semua pemain baik yang diturunkan, maupun pemain pengganti. Mereka telah membuktikan diri mampu dan cukup baik, mendapatkan sesuai yang diinginkan.