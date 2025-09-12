Bonek Diminta Tak Hadir di Laga Persib Vs Persebaya di GBLA

jatim.jpnn.com, BANDUNG - Manajemen Persib Bandung meminta suporter Persebaya Surabaya, Bonek, untuk tidak hadir langsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada laga pekan kelima BRI Super League 2025/2026, Jumat (12/9).

Imbauan itu disampaikan Vice President of Operations PT Persib Bandung Bermartabat Andang Ruhiat mengacu pada regulasi Liga 1 2025/2026 Pasal 5 ayat 7 tentang Keamanan dan Kenyamanan, serta Pasal 141 Kode Disiplin PSSI 2023 yang melarang kehadiran suporter tim tamu.

“Kami memohon pengertian dan kerja sama suporter Persebaya untuk tidak hadir di Stadion GBLA sebagaimana diatur dalam regulasi resmi,” kata Andang, Rabu (10/9).

Menurutnya, larangan itu bukan sekadar imbauan. Komite Disiplin PSSI bisa menjatuhkan sanksi berupa denda finansial yang berpotensi merugikan klub maupun kelompok suporter.

Andang menegaskan panpel Persib bersama aparat keamanan juga sudah menyiapkan langkah antisipatif, termasuk memulangkan suporter tim tamu yang nekat hadir di stadion.

“Langkah ini bukan untuk membatasi kecintaan suporter kepada timnya, melainkan menjamin keamanan dan kenyamanan semua pihak, termasuk keluarga dan anak-anak yang datang ke stadion,” ujarnya.

Dia berharap laga besar Persib kontra Persebaya bisa berjalan aman dan sportif dengan disiplin dari semua pihak.

“Mari kita dukung Persib dengan cara terbaik, hadir di tribun dengan penuh semangat, tanpa flare, kembang api, minuman beralkohol, senjata tajam, maupun nyanyian bernuansa rasis,” tuturnya.