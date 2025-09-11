Pelatih Korsel Nilai Vanenburg Butuh Waktu Bangun Timnas Indonesia

JPNN.com

Kamis, 11 September 2025 – 12:27 WIB
Timnas U-23 Indonesia setelah dikalahkan timnas U-23 Korea Selatan pada laga terakhir Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 Grup J dengan skor 0-1 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9/2025). (ANTARA FOTO/Rizal Hanafi)

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pelatih Timnas Korea Selatan U-23 Lee Min-sung menilai Gerald Vanenburg membutuhkan waktu untuk membentuk tim kuat di Timnas Indonesia U-23.

Hal itu disampaikan Lee seusai kemenangan tipis 1-0 timnya atas Garuda Muda pada laga terakhir Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9).

"Saya yakin pelatih baru butuh waktu untuk membentuk tim mereka sendiri," kata Lee.

Pelatih berusia 52 tahun itu optimistis Indonesia bisa bangkit meski gagal lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2026. 

Menurut dia, skuad asuhan Vanenburg memiliki deretan pemain muda berbakat dengan kemampuan teknik individu yang menjanjikan.

"Soal Indonesia, saya yakin mereka sedang berkembang dan punya pelatih baru yang sangat bagus dan banyak pemain berbakat dengan skill, ya, skill teknik individu," ucap Min-sung.

Kegagalan ini membuat Indonesia absen di Piala Asia U-23 untuk kedua kalinya setelah debut pada edisi 2024 di Qatar.

Sementara itu, Vanenburg menyoroti minimnya menit bermain para pemain Timnas U-23 di level klub sebagai salah satu penyebab kegagalan.

Pelatih Korsel U-23 Lee Min-sung menyebut Gerald Vanenburg membutuhkan waktu untuk membangun Timnas Indonesia.
Sumber Antara
