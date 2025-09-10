Kalah Tipis dari Korea Selatan, Vanenburg Akui Keunggulan Stamina Lawan

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Timnas Indonesia U-23 terpaksa mengakui kekalahan tipis atas Korea Selatan dengan skor 0-1 dalam laga pamungkas Kualifikasi Piala Asia di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9) malam.

Gol Korea Selatan dicetak oleh gelandang serang Korea Selatan Hwang Do Yun pada menit ke-5. Hwang memanfaatkan kelengahan bek serta tak terkawal hingga melepaskan tendangan keras ke gawang Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia Gerald Vanenburg menerangkan meski anak asuhnya sudah bekerja keras meladeni gaya permainan lawan, namun kualitas fisik yang tidak baik, menjadi kendala di lapangan.

“Memang di kompetisi, pemain hampir tidak bermain. Kalau misalnya bermain melawan tim seperti Korea Selatan dengan fisik sangat bagus, menit 60 pemain sudah banyak mengalami penurunan juga karena tidak bisa bersaing secara fisik,” jelas Vanenburg.

Eks PSV Eindhoven tersebut berharap ada solusi yang diperlukan untuk bermain melawan tim tangguh. Menurutnya, pada kompetisi bergengsi harus membutuhkan pemain kuat.

“Secara fisik dan kondisi jika dibandingkan, tentu sangat jauh. Saya pikir hari ini kami memang kalah secara fisik,” ucapnya.

Meski fisik jadi persoalan, namun dia memuji kualitas bermain anak asuhnya selama 2x45 menit. Sebab, Arkhan Fikri dan kawan kawan mampu menghasilkan banyak peluang emas.

“Kami memang sudah memiliki tim yang sangat bagus. Sekarang memang banyak pemain yang secara kualitas unggul,” bebernya.