Persebaya Tak Akan Ubah Gaya Permainan Saat Lawan Persib

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya memastikan tetap mengandalkan filosofi permainan menyerang ketika menantang tuan rumah Persib Bandung pada pekan kelima BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9) pukul 15.30 WIB.

Pelatih Persebaya Eduardo Perez menyatakan, Green Force akan tampil dengan karakter permainan yang sama seperti sebelumnya meski harus menghadapi tekanan di markas lawan.

"Tentu saja, kami menganalisis lawan. Setiap minggu, kami mendapatkan beberapa poin, tetapi kami selalu bekerja dengan filosofi kami, model permainan kami. Tentu saja, Anda juga perlu mencoba melihat berbagai poin dari lawan, tetapi ide kami selalu sama," kata Perez dikutip dari laman resmi I.League, Selasa (9/9).

Meski Persib gagal meraih kemenangan dalam dua laga terakhir, Perez tetap menaruh respek kepada skuad asuhan Bojan Hodak itu.

"Persib memiliki skuad yang sangat bagus, tim yang sangat bagus. Mereka adalah juara bertahan liga. Kami menghormati semua tim, tetapi tentu saja, kami akan mempersiapkan pertandingan untuk datang ke sana dalam kondisi terbaik," ujar Perez.

Mantan pelatih PSS Sleman tersebut menegaskan anak asuhnya, termasuk Bruno Moreira, siap tampil penuh percaya diri dengan dukungan strategi yang sudah disiapkan tim pelatih.

"Kami mempersiapkan beberapa menu latihan berbeda agar berada dalam kondisi terbaik untuk pertandingan di Bandung," pungkasnya.