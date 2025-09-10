Persik Kediri Bidik Tiga Poin di Stadion Brawijaya, Malut United Jadi Ujian

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu Malut United pada pekan kelima BRI Super League 2025/2026 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (12/9).

Pelatih Persik Kediri Ong Kim Swee (OKS) menyatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah pekan lalu menaklukkan PSBS Biak 2-1.

"Kami menjalani latihan seperti biasa, yang penting bagaimana kami terus menjaga momentum kemenangan. Malut United di laga terakhir kalah," kata OKS dikutip dari laman resmi i.league, Selasa (9/9).

"Mereka pasti berusaha bangkit saat lawan Persik Kediri. Karena itu, kita harus benar-benar waspada di pertandingan nanti," ujarnya.

Pelatih asal Malaysia itu menyebut bermain di kandang menjadi motivasi tersendiri. Dia berharap dukungan penuh Persikmania bisa menambah semangat tim untuk meraih kemenangan.

"Saya berharap suporter akan memenuhi stadion. Jika stadion penuh, pasti akan memberi motivasi besar kepada para pemain. Kami ingin memberikan kepercayaan kepada suporter dengan bermain lebih baik," ujarnya.

Meski cukup percaya diri, OKS tetap mewaspadai kekuatan tim asuhan Hendri Susilo tersebut.

"Malut United punya pemain yang cukup berkualitas. Bukan hanya satu atau dua pemain, tetapi keseluruhan tim. Mereka juga memiliki pemain asing dengan pengalaman luas. Jadi, yang harus kami awasi bukan hanya satu pemain, tetapi keseluruhan tim," kata dia.