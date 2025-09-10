Persik Kediri Siapkan Strategi Khusus Jelang Hadapi Malut United

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri mewaspadai kekuatan sektor sayap Malut United menjelang laga lanjutan Liga 1 2025/2026 di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jumat (12/9).

Pelatih Persik, Ong Kim Swee, menilai Malut United memiliki keunggulan individu di sisi kanan maupun kiri. Namun, bukan berarti sektor lain bisa diabaikan.

"Mereka punya keunggulan individu di sisi kanan maupun kiri, tapi bagi saya semua posisi penting untuk kita awasi,” ujar Ong di Kediri, Selasa (9/9).

Dia menambahkan Malut United memiliki skuad dengan kualitas merata, termasuk beberapa pemain berpengalaman yang pernah memperkuat klub besar.

“Malut United punya pemain yang cukup berkualitas, bukan hanya satu atau dua, tetapi keseluruhan. Mereka juga memiliki pemain asing dengan pengalaman luas, termasuk dari Persib. Jadi, yang harus kita awasi bukan hanya satu pemain, tetapi keseluruhan tim,” katanya.

Ong menekankan pentingnya konsistensi mencetak gol di setiap laga, terlebih saat tampil di kandang sendiri. Dukungan suporter diyakininya akan menjadi dorongan besar bagi skuad Macan Putih.

“Kalau saya lihat, kami selalu bisa mencetak gol di setiap pertandingan. Yang penting bukan soal gol itu hadir di babak pertama atau kedua, tetapi bagaimana tetap berusaha. Dengan adanya gol, tentu peluang menang makin besar. Waktu terjadinya gol tergantung pada situasi permainan,” tuturnya.

Persik mendapat tambahan amunisi baru setelah gelandang anyar Lugo tiba di Kediri. Namun, Ong belum bisa memastikan apakah sang pemain langsung diturunkan.