Indonesia Gagal ke Piala Asia U-23, PSSI Akan Evaluasi Performa Pemain Timnas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PSSI menanggapi kekalahan Timnas Indonesia U-23 atas Korea Selatan dalam laga Kualifikasi Piala Asia di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Selasa (9/9) malam.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir, didampingi sejumlah pengurus utama menyaksikan langsung jalannya pertandingan yang berakhir 0-1 kemenangan bagi tim tamu.

Setelah mengamati pertandingan, Erick mengatakan para pemain Indonesia U-23 sudah bekerja keras.

Dia juga menilai pelatih terus menerapkan skema formasi berbeda demi menyamakan kedudukan.

“Korea Selatan tim yang sangat bagus. Saya rasa Indonesia kalah terhormat. Saya nanti akan meminta Direktur Teknik untuk mengulas semuanya,” ujar Erick.

Rencananya, Direktur Teknik (Dirtek) tidak hanya mengevaluasi hasil pertandingan hari ini, tetapi juga persiapan ke depan, setelah Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U-23 gagal lolos ke Piala Asia.

“Kalah sama Korea 1-0, tentu tidak bagus, tetapi apapun harus diulas oleh technical director,” jelasnya.

Dirinya juga tidak memungkiri, penampilan Indonesia kurang maksimal saat menghadapi Laos pada Rabu (3/9)