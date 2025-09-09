Hasil Akhir 0-1, Indonesia Terpaksa Akui Keunggulan Korea Selatan

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Timnas Indonesia kalah 0-1 atas Korea Selatan dalam laga Kualifikasi Piala Asia U-23 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9) malam,

Indonesia sempat mendapatkan peluang emas dari sisi flank, menjelang menit ke-1. Sayangnya, gagal diubah menjadi gol.

Alih/alih mencoba unggul terlebih dahulu, Indonesia kebobolan pada menit ke-5. Gelandang Serang Korea Selatan Hwang Do Yun, tak terkawal hingga melepaskan tendangan keras ke gawang Indonesia.

Indonesia bekerja keras berusaha menyamakan kedudukan. Skuad asuhan Gerald Vanenburg kembali mendapatkan peluang emas. Namun, sepakan Striker Hokky Caraka, sedikit melebar dari gawang lawan pada menit ke-24.

Memasuki menit ke-30, Korea Selatan menurunkan tempo permainan lantaran sudah tampil ngotot, sejak awal babak pertama. Situasi ini mencoba dimanfaatkan Indonesia.

Garuda Muda mencoba memanfaatkan skema umpan silang, dari Gelandang Arhan Fikri mengarah ke Penyerang Rahmat Arjuna pada menit ke-47. Malangnya, bola melambung ke atas mistar gawang.

Skor 1-0 tetap tidak berubah di papan, hingga wasit meniup peluit tanda akhir dari babak pertama.

Pada babak kedua Indonesia mencoba mengambil alih jalannya pertandingan. Usaha pemain kandas, mudah terbaca oleh Korea Selatan.