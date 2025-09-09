Tempo Permainan Cepat, Indonesia Tertinggal 0-1 Atas Korea Selatan

JPNN.com

Selasa, 09 September 2025 – 21:20 WIB
Indonesia tertinggal 0-1 atas Korea Selatan dalam laga Kualifikasi Piala Asia U-23 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Timnas Indonesia tertinggal atas Korea Selatan dengan hasil sementara 0-1dalam babak pertama pertandingan Kualifikasi Piala Asia U-23 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9).

Indonesia sempat mendapatkan peluang emas dari sisi flank, menjelang menit ke-1. Sayangnya kesempatan itu gagal diubah menjadi gol.

Alih-alih mencoba unggul terlebih dahulu, Indonesia kebobolan pada menit ke-5. Gelandang Serang Korea Selatan Hwang Do Yun tak terkawal hingga melepaskan tendangan keras ke gawang Indonesia.

Indonesia bekerja keras berusaha menyamakan kedudukan.

Skuad asuhan Gerald Vanenburg kembali mendapatkan peluang emas, tetapi sepakan Striker Hokky Caraka sedikit melebar dari gawang lawan pada menit ke-24.

Memasuki menit ke-30, Korea Selatan menurunkan tempo permainan lantaran sudah tampil ngotot, sejak awal babak pertama. Situasi ini mencoba dimanfaatkan Indonesia.

Garuda Muda mencoba memanfaatkan skema umpan silang dari Gelandang Arhan Fikri mengarah ke Penyerang Rahmat Arjuna pada menit ke-47.

Malangnya, bola melambung ke atas mistar gawang.

Hasil sementara babak pertama Indonesia melawan Korea Selatan berakhir dengan skor 0-1
