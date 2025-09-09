JPNN.com

Starting Line Up Indonesia Vs Korea Selatan di Kualifikasi Piala Asia U-23

Selasa, 09 September 2025 – 20:02 WIB
Starting Line Up Indonesia Vs Korea Selatan di Kualifikasi Piala Asia U-23
Pelatih Timnas U-23 Indonesia Gerald Vanenburg memberikan arahan kepada pemainnya saat bertanding di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (3/9/2025) malam. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Duel seru tersaji pada Kualifikasi Piala Asia U-23, di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9) malam.

Laga mempertemukan Timnas Indonesia melawan Korea Selatan. Laga ini menjadi penentu langkah Garuda Muda di fase grup, untuk lolos langsung ke Piala Asia mendatang.

Pelatih Indonesia Gerald Vanenburg mengandalkan kecepatan pemain sayap Rahmat Arjuna dan Rafael Struick, sejak menit awal.

Timnas Indonesia U23 diprediksi tampil dengan formasi, 4-3-3. Sementara itu, Korea Selatan yang dilatih Lee Min Sung juga menerapkan formasi serupa, dan menurunkan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda.

Starting XI Indonesia (4-3-3):

Kiper: Cahya Supriadi

Bek: Mikael Alfredo Tata, Dion Markx, Dony Tri Pamungkas, Kadek Arel Priyatna

Gelandang: Zanadin Fariz, Arkhan Fikri, Muhammad Rayhan Hannan

Susunan pemain Indonesia lawan Korea Selata dalam laga Kualifikasi Piala Asia U-23
