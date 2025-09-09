Laga Berjalan Sengit, Pemain Lebanon Sampaikan Permohonan Maaf Kepada Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hasil akhir pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo Senin malam (8/9) berakhir imbang 0-0.

Laga uji coba internasional kedua kesebelasan tersebut, berjalan tensi tinggi. Emosi pemain Indonesia sempat meluap, lantaran Lebanon melancarkan pelanggaran keras.

Bahkan, wasit asal Korea Selatan, Ko Hyungjin, yang memimpin pertandingan ini mengeluarkan sebanyak tujuh kartu kuning, dari sakunya.

Pemain Lebanon Mohamad Haidar, meminta maaf atas dinamika yang terjadi saat pertandingan berjalan. Pemain sayap tersebut tidak bermaksud berkelahi dengan pemain manapun.

“Kami tidak ada niat membuat masalah dengan orang-orang di Indonesia. Terima kasih karena telah mengundang kami, sekali lagi mohon maaf,” ujar Haidar.

Haidar memuji keramahan para penggemar Indonesia, dan semua orang di stadion hotel. Sehingga merasa bermain seperti di rumah sendiri.

Dia juga mendoakan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia dan bermain melawan tim dengan level tertinggi.

“Ini adalah pertandingan persahabatan, dan kami memainkan permainan yang sangat bagus dengan taktik. Liga belum dimulai, seperti sekarang kami sedang dalam pra-musim, dan sekarang bermain melawan tim besar seperti Indonesia,” ucapnya.