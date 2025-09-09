Jay Idzes Tanggapi Formasi Baru Timnas Indonesia, Singgung Kualitas Pemain

JPNN.com

Selasa, 09 September 2025 – 15:03 WIB
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes (kanan) tidak mempermasalahkan, formasi baru menurunkan empat bek, di era Pelatih Patrick Kluivert. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes tidak mempermasalahkan formasi baru dengan komposisi empat bek di era Pelatih Patrick Kluivert.

Pada zaman Shin Tae Yong, Timnas Indonesia sebelumnya lebih sering mengandalkan tiga bek pada pertandingan internasional.

Jay Idzes mengatakan Timnas Indonesia memiliki kualitas besar sehingga bisa beradaptasi dengan berbagai sistem permainan.

“Saya pikir kami punya kualitas besar dalam tim ini sehingga kami bisa bermain dengan banyak sistem,” ujar Jay.

Bek asal Klub Liga Itali Sassuolo tersebut melemparkan candaan dengan tidak keberatan bisa bermain dengan satu pemain menyerang dan sepuluh bertahan.

“Itu hanya bercanda, tetapi memang benar kami punya banyak kualitas,” kata Jay.

Mantan Bek Venezia itu menilai kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih dan staf karena banyak pemain bagus yang bisa bermain di posisi sama.

“Hal tersebut dianggap positif karena memberi fleksibilitas dalam mengubah sistem permainan. Ini hal yang bagus, karena dengan begitu kami bisa mengubah sistem jika mau,” tuturnya.

Jay Idzes nikmati formasi permainan baru bentukan Patrick Kluivert dengan komposisi empat bek.
