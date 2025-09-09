JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Indonesia Tahan Imbang Lebanon 0-0, Kluivert Puas Adaptasi Pemain dengan Sistem Baru

Indonesia Tahan Imbang Lebanon 0-0, Kluivert Puas Adaptasi Pemain dengan Sistem Baru

Selasa, 09 September 2025 – 14:09 WIB
Indonesia Tahan Imbang Lebanon 0-0, Kluivert Puas Adaptasi Pemain dengan Sistem Baru - JPNN.com Jatim
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert (tengah) dan Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes (kanan) saat konferensi pers seusai laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (8/9). Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol 0-0 saat menghadapi Lebanon dalam laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (8/9).

Meski gagal mencetak gol, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai berhasil beradaptasi dengan sistem permainan baru.

“Secara keseluruhan kami mendominasi pertandingan dari kiri ke kanan, depan ke belakang. Kami punya aksi individu fantastis dan beberapa peluang, sayangnya tidak ada gol, tetapi saya bangga dengan tim karena sistem baru yang saya terapkan bisa dijalankan dengan baik,” kata Kluivert dalam konferensi pers seusai laga.

Baca Juga:

Pelatih asal Belanda itu menekankan pentingnya menjaga fokus meski sempat terjadi insiden di lapangan.

“Hal seperti itu bisa terjadi, tetapi ke depan tidak boleh memengaruhi pertandingan. Kami harus tetap tenang karena laga berikutnya akan lebih berat,” katanya.

Menanggapi kritik soal serangan yang tidak berbuah gol, Kluivert menilai hal itu wajar mengingat rapatnya pertahanan Lebanon.

Baca Juga:

“Kalau dilihat, mereka bertahan total di kotak 16 meter. Sulit menciptakan peluang bersih. Tapi kami tetap bermain ofensif, mencoba mencetak gol, dan akan terus bekerja untuk meningkatkan finishing,” jelasnya.

Sementara itu, kapten Timnas Indonesia Jay Idzes menilai laga kontra Lebanon dan Chinese Taipei merupakan bekal penting menghadapi ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tim-tim kuat Asia.

Meski tak bisa bobol gawang Lebanon, Pelatih Timnas Indonesia Patrick puas dengan permainan anak asuhnya
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Timnas Indonesia Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya FIFA Matchday patrick kluivert Indonesia vs Lebanon

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU