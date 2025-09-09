Erick Thohir Beberkan Kondisi Ole dan Ragnar yang Absen Saat FIFA Matchday

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan penjelasan mengenai kondisi dua pemain penting Timnas Indonesia, Ole Romeny dan Ragnar Oratmangoen yang tidak tampil dalam laga uji coba melawan Lebanon pada Senin (8/9).

Erick menyatakan absennya Ragnar merupakan bagian dari strategi tim pelatih untuk menjaga kebugaran sang pemain agar tidak kembali mengalami cedera.

“Ragnar sedang kami pantau supaya tidak cedera lagi. Makanya hari ini tidak diturunkan karena kita sangat memerlukan Ragnar untuk daya dobrak serangan. Harapannya, di bulan Oktober dia sudah bisa memperkuat tim,” ungkap Erick.

Sementara itu, untuk Ole Romeny, Erick mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan tim medis sebelum bisa memastikan kondisi sang penyerang.

“Kalau Ole, saya tidak bisa komentar dulu sebelum ada clearance dari tim dokter. Takutnya terlalu cepat, tetapi Ole sendiri sudah kirim pesan ke Coach Patrick bahwa dia ingin main. Namun, proses recovery tetap harus dilihat,” jelasnya.

Selain dua pemain tersebut, Erick juga menyebut beberapa nama lain yang absen akibat sakit, yakni Justin Hubner dan Nathan Tjoe-A-On.

“Justin yang biasanya mengisi posisi bek tengah kaki kiri tidak masuk list karena sakit, begitu juga Nathan di lini tengah. Mungkin karena faktor cuaca juga,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, Erick menegaskan manajemen dan tim pelatih akan terus melakukan pemantauan agar seluruh pemain siap tampil pada agenda resmi Timnas di bulan Oktober mendatang. (mcr23/jpnn)