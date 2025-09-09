Menatap Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia, Erick Tutup Belanja Pemain Naturalisasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menyongsong Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia yang digelar Oktober mendatang, PSSI memastikan tidak ada penambahan pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa komposisi pemain di Timnas Indonesia saat ini sudah lebih dari cukup.

"Kami fokus ronde 4 dulu yang kami coba hasil maksimal dan saya rasa untuk penambahan pemain sudah tidak ada lagi. Ini semua pemain sudah saya rasa sudah tebal ya,” kata Erick seusai menonton pertandingan FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (8/9).

Dia membeberkan saat ini Timnas Indonesia telah diisi pemain diaspora, seperti Belanda, Amerika, Italia dan Spanyol

"Diaspora dari Belanda sudah ada, dari Amerika sudah ada, dari Italia sudah ada, dari Spanyol ada, dari Liga pun banyak sekali pemain yang diberikan kesempatan untuk main hari ini,” jelasnya.

Maka dari itu, Erick menegaskan target realistis tim adalah meraih poin sebanyak mungkin. Apabila peluang tertutup, Indonesia masih bisa berjuang lewat play-off di ronde kelima.

Pada ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia, Indonesia berada di Grup B melawan Arab Saudi dan Irak. Pertandingan itu akan digelar di Arab Saudi.

Hanya juara grup yang dipastikan lolos masuk final, sedangkan runner up bermain di babak selanjutnya