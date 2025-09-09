Puas dengan Penampilan Timnas Indonesia, Erick Thohir Sebut Permainan Tim Konsisten

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai dua laga uji coba Timnas Indonesia menghadapi Chinese Taipei dan Lebanon menjadi pengalaman berharga bagi skuad Garuda.

Menurutnya, tim mulai menunjukkan konsistensi dalam formasi serta mental menghadapi karakter permainan khas Timur Tengah.

“Pertandingan ini menjadi pengalaman bagus bagi pemain. Mereka harus belajar menghadapi gaya bermain Timur Tengah seperti saat kita melawan Bahrain dan Arab Saudi sebelumnya. Pemain, khususnya yang baru bergabung, jangan sampai terpancing,” kata Erick seusai laga di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin (8/9).

Meski puas dengan penampilan tim, Erick menilai masih ada yang perlu diperbaiki, terutama penyelesaian akhir.

“Beberapa peluang sudah ada, tetapi finishing touch masih kurang. Mudah-mudahan para pemain bisa memperdalam strategi bersama tim pelatih,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi rotasi yang dilakukan pelatih Patrick Kluivert selama dua uji coba tersebut. Rotasi itu memberi kesempatan bagi seluruh pemain untuk bersaing secara sehat.

“Kami bisa lihat mereka kompetitif. Nanti di Oktober siapa yang terbaik pasti akan terpilih menjadi starter,” ucapnya.

Menatap ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick menginginkan target realistis tim dengan meraih poin sebanyak mungkin. Apabila peluang tertutup, Indonesia masih bisa berjuang lewat play-off di ronde kelima.