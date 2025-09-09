Skor Akhir Indonesia Vs Lebanon 0-0 , Drama Hujan Kartu Tersaji di GBT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Timnas Indonesia menahan imbang tim tamu Lebanon dalam laga kedua, FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (8/9) pukul 20.30 WIB.

Meski skor akhir 0-0, tetapi hujan kartu kuning tersaji selama pertandingan berlangsung 2x45 menit. Tak pelak, pelanggaran keras terus dilancarkan oleh Lebanon.

Puncaknya ketika menjelang akhir babak kedua, Timnas Indonesia dan Lebanon sempat bersitegang. Hal tersebut dikarenakan pemain tamu selalu mengulur ulur waktu. Sontak saja, aksi Lebanon memicu pemain Indonesia emosi.

Setidaknya wasit asal Korea Selatan, Ko Hyungjin, yang memimpin pertandingan uji coba internasional ini, mengeluarkan tujuhkartu kuning.

Babak pertama berjalan, Pasukan Garuda, julukan Timnas Indonesia, mencoba membongkar lini pertahanan lawan dari sisi sayap kanan, maupun sayap kiri.

Bahkan, skuad asuhan Patrick Kluivert mendominasi penguasaan bola di lapangan. Banyak umpan kunci dihasilkan demi mengubah papan skor.

Indonesia mendapatkan menciptakan peluang. Salah satunya melalui sepakan Gelandang Stefano Lilipaly. Namun, tendangannya melambung ke atas mistar gawang.

Berkali kali umpan silang disuguhkan pemain Indonesia, pada laga tersebut. Namun, tidak ada satupun yang sukses dikonversi menjadi gol.