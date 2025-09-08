Hasil Sementara Indonesia Vs Lebanon, Jay Idzes & Kevin Diks Tampil Solid di Bertahan

JPNN.com

Senin, 08 September 2025 – 22:05 WIB
Laga FIFA Matchday antara Indonesia melawan Lebanon, di Stadion Gelora Bung Tomo Senin malam (8/9), belum tercipta gol pada babak pertama. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Laga FIFA Matchday antara Indonesia melawan Lebanon, di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin  (8/9) malam belum tercipta gol pada babak pertama. 

Selama babak pertama berjalan, Pasukan Garuda julukan Timnas Indonesia mencoba membongkar lini pertahanan lawan dari sisi sayap kanan, maupun sayap kiri.

Skuad asuhan Patrick Kluivert mendominasi penguasaan bola di lapangan. Banyak umpan kunci dihasilkan demi mengubah papan skor.

Indonesia mendapatkan banyak peluang melalui sepakan Gelandang Stefano Lilipaly. Namun, tendangannya melambung ke atas mistar gawang.

Berkali-kali umpan silang disuguhkan pemain Indonesia, pada laga tersebut. Namun, tidak ada satupun yang sukses dikonversi menjadi gol.

Sementara itu, Lebanon yang terus mencoba membangun serangan dipatahkan oleh duet bek  Jay Idzes dan Kevin Diks.

Selain tampil solid di jantung pertahanan, Kevin Diks dan Jay Idzes mencoba turun jauh ke depan. Mereka silih berganti memberikan umpan panjang untuk memulai build up.

Adapun Calvin Verdonk seolah olah diinstruksikan, bermain sebagai pengatur serangan Timnas.

Babak pertama, Indonesia melawan Lebanon di Stadion GBT berakhir dengan skor 0-0.
