Uji Coba Ke-2 Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Turunkan 2 Ujung Tombak Hadapi Lebanon

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Timnas Indonesia akan menjamu Lebanon dalam laga kedua, FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (8/9) pukul 20.30 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert kembali mempercayakan Emil Audero sebagai penjaga gawang utama.

Kemudian lini belakang Pasukan Garuda dihuni pemain terbaik di antaranya Calvin Verdonk, dan Dean James sebagai bek sayap, serta Jay Idzes yang juga menjadi kapten dan bek tengah bersama Kevin Diks.

Posisi gelandang, Patrick Kluivert mengandalkan Ricky Kambuaya, mendampingi Joey Pelupessy di line tengah, serta Yakob Sayuri dan Stefano Lilipaly, akan bermain di sisi sayap.

Uniknya, dalam uji coba internasional kali ini, Mantan Asisten Pelatih Timnas Belanda tersebut mencoba eksperimen baru, yakni memasang Mauro Nils Zijlstra dan Miliano Jonathans sebagai ujung tombak.

Di bangku cadangan, Indonesia menyiapkan beberapa nama seperti Ernando Ari, Nadeo Argawinata, Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Marc Klok, Marselino Ferdinand, hingga Ramadhan Sananta.

Sementara itu, Lebanon yang dilatih Miodrag Radulovic juga membawa skuad terbaiknya. Mostafa Matar dipercaya sebagai kiper utama dengan dukungan lini belakang Hussein Sharafeddine, Hussein Zein, Khalil Khamis, Khoder Kaddour, dan Mohamad Safwan.

Gelandang sekaligus kapten Mohamad Haidar akan menjadi pengatur serangan, dibantu Ahmad Kheir El Dine. Posisi depan, ada Karim Darwich serta Ramy Najjarine yang diharapkan memberi ancaman ke gawang Garuda.