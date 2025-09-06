Garuda Muda Bantai Macau 5-0, Peluang Lolos Piala Asia Tetap Terbuka

JPNN.com

Sabtu, 06 September 2025 – 22:25 WIB
Pesepak bola Timnas Indonesia U-23 Muhammad Rayhan Hannan (kanan) berselebrasi usai membobol gawang Timnas Makau U-23 dalam kualifikasi Grup J Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (6/9/2025). Timas U-23 berhasil menang dengan skor 5-0 sekaligus menjaga asa untuk lolos ke Piala Asia U-23 2026. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/bar

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Timnas Indonesia U-23 meraih kemenangan meyakinkan 5-0 atas Makau pada laga kedua Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (6/9) malam.

Indonesia langsung menekan sejak menit awal. Gol pembuka lahir cepat pada menit ke-4 lewat gol bunuh diri bek Macau Ieong Lek Hang.

Tiga menit berselang, Hokky Caraka hampir menggandakan skor, tetapi sundulannya masih melambung.

Dominasi Indonesia berbuah hasil pada menit ke-17, ketika Arkhan Fikri mencetak gol kedua melalui sepakan voli.

Babak pertama ditutup dengan skor 2-0.

Memasuki paruh kedua, Garuda Muda makin menggila. Rayhan Hannan menambah keunggulan di awal babak kedua, disusul gol Zanadin Fariz pada menit ke-67.

Rafael Struick melengkapi pesta gol Indonesia lewat gol kelima di menit ke-74.

Hingga peluit panjang berbunyi, Indonesia tetap tampil dominan meski menurunkan intensitas serangan. Skor 5-0 menutup laga.

Setelah membantai Macau 5-0, Timnas Indonesia U-23 akan menjalani laga penentuan lawan Korea Selatan untuk lolos Piala Asia.
