ISSITA Jatim Dukung Ice Hockey Tournament 2025, Dorong Perkembangan Sport Tourism

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ikatan Sport & Special Interest Tourism Association (ISSITA) Jawa Timur mendukung penyelenggaraan Ice Hockey Tournament 2025 di Surabaya untuk pertama kalinya selama tiga hari.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPD ISSITA Jatim, Kelvin Surijan.

Menurut Kelvin, ISSITA terlibat dalam sosialisasi kegiatan ini karena ice hockey masih tergolong olahraga baru di Indonesia.

Baca Juga: Tekad KOI dan FISI Lahirkan Bibit Atlet Ice Skating dan Pelatih Profesional

“Ice hockey ini kan termasuk olahraga yang unik dan jarang dimainkan di Indonesia. ISSITA membantu dari sisi sosialisasi dan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata agar kegiatan ini juga mendapat dukungan dari pemerintah,” jelas Kelvin, Jumat (5/9).

Turnamen ini diikuti berbagai tim, termasuk peserta dari Malaysia serta sejumlah tim lokal dari Bali, Ciputat, hingga Surabaya.

Meski tidak memperebutkan hadiah uang, turnamen tetap menarik perhatian atlet dan penggemar, termasuk tim nasional Indonesia.

Baca Juga: Upaya FISI Jatim Didik Atlet Muda Ice Skating dengan Wahana Enchanted Ice Rink

“Pesertanya campuran, ada divisi open, rekreasional, sampai tim nasional yang memang sedang bersiap menuju ajang SEA Games,” katanya.

ISSITA menilai keberadaan event seperti ini tidak hanya penting bagi pengembangan olahraga, tetapi juga berdampak positif bagi sektor pariwisata Jawa Timur.