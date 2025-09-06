Chinese Taipei Ungkap Faktor Kekalahan Lawan Timnas Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Chinese Taipei membeberkan sejumlah alasan atas kekalahan telak usai melawan Indonesia pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat (5/9).

Gelandang Bertahan Chinese Taipei Meng Cheng Tsai mengungkapkan kekalahan 6-0 disebabkan karena jadwal latihan yang singkat.

“Kami hanya berlatih 5-6 hari. Bagi kami itu terburu buru. Sebagian besar pemain kami masih memakai pemain Chinese Taipei asli,” ujar Tsai.

Pemain asal klub AC Taipei ini, mengaku masih membutuhkan waktu, untuk mempelajari kekuatan Timnas Indonesia.

“Saya pikir karena serangan mereka sangat terorganisir. Namun hal itu membuat kemampuan pemain kami untuk bertahan, begitu baik,” jelasnya.

Di satu sisi Tsai mengaku emosional dengan atmosfer pertandingan. Baginya, baru pertama kali dirinya menyaksikan suasana stadion yang bergemuruh itu.

Dia juga menilai, para penonton yang banyak memberikan dukungan dapat meningkatkan kualitas Timnas, untuk berkembang lebih pesat.

“Bermain di sini suasananya luar biasa. Banyak orang yang berteriak. Jika negara kami banyak orang yang ingin datang menonton, tentu itu hal yang menakjubkan,,” kata Tsai. (mcr23/jpnn)