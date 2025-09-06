JPNN.com

Sabtu, 06 September 2025 – 19:47 WIB
Mundur Dari Timnas Indonesia, Mees Hilgers Minta Maaf - JPNN.com Jatim
Ketum PSSI Erick Thohir (kiri) menjawab mundurnya Mees Hilgers dari panggilan bermain membela Timnas Indonesia. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kabar mundurnya Bek Mees Hilgers dari panggilan Timnas Indonesia dibenarkan oleh PSSI.

Mees Hilgers masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia dipanggil oleh Patrick Kluivert, pada FIFA Matchday melawan Chinese Taipei dan Lebanon.

Namun, jelang pertandingan, Bek asal Liga Belanda tersebut ternyata mengundurkan diri lantaran fokus menyelesaikan transfer kepindahan klub.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan Mees Hilgers sudah menelepon sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas keputusan yang dia ambil.

“Memang ada masalah dengan Mees untuk masalah transfernya. Kami memberi kesempatan,” ujar Erick seusai pertandingan Indonesia lawan Chinese Taipei di Stadion GBT Surabaya, Jumat (5/9). 

Menurutnya, bursa transfer pemain di Liga Benua Eropa masih terbuka, sampai tanggal 6 September.

“Beberapa negara ya, Turki dan lain-lain. Kami harapkan dia bisa bermain atau diputuskan bermain di klubnya,” ungkapnya.

PSSI berupaya menjaga kekompakan pemain, dengan harapan tetap fokus bermain pada pertandingan penting.

Ketum PSSI Erick benarkan Mees Hilgers mundur dari Timnas Indonesia, sempat telepon dan minta maaf
