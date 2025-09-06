Pesan Penting Vanenburg untuk Garuda Muda Jelang Lawan Macau

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pelatih timnas U-23 Indonesia Gerald Vanenburg memberi pesan khusus kepada anak asuhnya menjelang laga kedua Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 Grup J kontra Macau di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu (6/9) pukul 19.30 WIB.

Eks pemain timnas Belanda itu meminta para pemainnya tidak hanya mengandalkan instruksi pelatih, tetapi juga berpikir mandiri di lapangan.

"Anda tahu, hal terpenting dalam permainan adalah para pemain harus mulai berpikir. Mereka mulai berpikir sendiri. Mereka harus memanfaatkan ruang (dalam permainan) dan ini berkaitan dengan jarak. Jarak itu penting," kata kata Gerald seusai memimpin latihan di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Jumat (5/9).

Pesan itu disampaikan setelah hasil mengecewakan pada laga perdana melawan Laos, Rabu (3/9).

Garuda Muda hanya mampu bermain imbang 0-0 meski unggul 83 persen penguasaan bola dan mencatat 25 tembakan.

"Saya tidak di lapangan, mereka di lapangan, tetapi mereka harus merasakan apa yang perlu mereka lakukan. Dan kami banyak membicarakannya dan kami banyak berlatih tentang itu," ujarnya.

Menurutnya, tim U-23 tampil dominan, tetapi masih kesulitan menemukan ruang kosong dan menyelesaikan peluang.

"Di pertandingan pertama, saya rasa tim kami jauh lebih baik. Namun, kami masih kesulitan menemukan ruang kosong dan mencetak gol. Jadi, itulah yang perlu kami lakukan," tuturnya.