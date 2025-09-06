Debut Gemilang Mauro & Miliano, PSSI Enggan Terburu Buru Beri Penilaian

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi soal dua pemain baru Miliano Jonathan dan Mauro Zijlstra, setelah memperkuat Timnas Indonesia melawan Chinese Taipei dengan skor 6-0.

Kedua pemain baru yang berkarir di Liga Belanda tersebut bisa bermain demi Timnas Indonesia setelah menyelesaikan proses naturalisasi.

“Masih terlalu dini untuk menilai kontribusi keduanya,” ujar Erick.

Bagi Erick, ujian sesungguhnya adalah melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin (8/9).

“Tes sebenarnya itu bukan lawan Taipei, tetapi lawan Lebanon. Nanti bisa enggak menciptakan gol. Apalagi Lebanon memang tim yang ditunggu-tunggu untuk uji coba,” kata Erick.

Erick menjelaskan saat ini baik di level U-23 maupun senior, tengah beradaptasi dengan pola empat bek, serta gaya permainan mengandalkan penguasaan bola.

Dia menilai tim senior sedikit lebih tajam dalam menyerang meski penyelesaian akhir kerap terburu-buru.

“Lebanon adalah lawan ideal karena memiliki peringkat FIFA lebih tinggi dari Indonesia dan karakter permainan yang mirip tim-tim Timur Tengah,” jelasnya.