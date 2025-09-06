Jelang Lawan Macau, PSSI Minta Ketajaman Pemain Timnas Indonesia U-23 Ditambah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Macau pada Kualifikasi Piala Asia di Stadion GOR Delta Sidoarjo, Sabtu (6/9) malam.

Pertandingan ini diharapkan menjadi momentum bagi Garuda Muda untuk memperbaiki penyelesaian akhir.

Sebab, Jens Raven dan kawan kawan gagal meraih tiga poin saat melawan Timnas Laos pada laga sebelumnya.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyoroti performa Timnas Indonesia U-23 setelah hasil 0-0 menghadapi Laos.

Di satu sisi, Skuad Asuhan Gerald Vanenburg tercatat menciptakan peluang lebih banyak jika dibandingkan dengan lawan.

Namun, Laos menerapkan strategi bertahan total, membuat tidak ada satupun yang bisa dikonversi menjadi gol.

“Ketajaman lini depan masih perlu ditingkatkan,” ujar Erick.

Meski demikian, dia menyebutkan pertandingan negara-negara Asia Tenggara juga berlangsung ketat.