Terima Tawaran Indonesia di FIFA Matchday, PSSI Beri Apresiasi Chinese Taipei

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PSSI memberikan apresiasi kepada Chinese Taipei setelah menerima tawaran Timnas Indonesia sebagai lawan uji coba internasional di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada Jumat (6/9).

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan keputusan dari Chinese Taipei sangat membantu Indonesia, walaupun datang pada waktu yang sempit.

Indonesia yang mulanya dijadwalkan melawan Kuwait pada FIFA Matchday mendadak dibatalkan secara sepihak sehingga membuat federasi segera mencari lawan alternatif.

“Memang kami sedang benar-benar fokus untuk persiapan ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi pada Oktober nanti,” ujar Erick.

Erick juga mengucapkan terima kasih kepada untuk pemerintah daerah Jawa Timur yang sudah menyiapkan seluruh fasilitas dengan maksimal.

“Lalu dari Kepolisian, TNI semua bekerja keras dan sepak bola mestinya aman,” ucapnya.

Pihaknya juga akan mengecek kondisi para pemain, dengan harapan tidak ada yang mengalami cidera atau diragukan tampil pada laga penting lainnya.

“Sepak bola mempersatukan bangsa. Hari ini bisa dilihat ada 30.000 penonton,” kata Erick. (mcr23/jpnn)