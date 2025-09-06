JPNN.com

Sabtu, 06 September 2025 – 17:30 WIB
Petik Pelajaran Berharga, Pelatih Chinese Taipei Ungkit Peran Vital Pemain ke-12 - JPNN.com Jatim
Timnas Chinese Taipei akui menerima banyak tekanan, saat menghadapi Timnas Indonesia, pada Fifa Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (5/9). Foto : Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Timnas Chinese Taipei akui menerima banyak tekanan saat menghadapi Timnas Indonesia pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada Jumat (5/9).

Pelatih Timnas Chinese Taipei Huang Che Ming menyebutkan tekanan bukan hanya berasal dari pemain lawan, tetapi juga dukungan dari pemain ke-12 alias para suporter Indonesia.

Selama laga berlangsung, anak asuhnya terus berusaha menyingkirkan banyak tekanan. Namun, upaya mereka tidak sebanding dengan gaya taktis Indonesia.

“Mereka sangat kuat. Mereka mengamati banyak sudut pandang dan banyak berlatih agar bisa mencapai level sampai saat ini,” ujar Huang Che.

Bagi Huang, melawan Indonesia merupakan pengalaman berharga karena banyak pelajaran strategi yang didapat oleh anak asuhnya.

“Ini benar-benar kekuatan untuk meningkatkan kemampuan kami. Indonesia menciptakan strategi yang benar-benar terorganisir. Sangat baik bagi kami untuk berkembang,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Pemain Timnas Chinese Taipei Meng Cheng Tsai. Dirinya merasakan ada jarak antara kedua kesebelasan.

“Sangat sulit bermain melawan tim seperti Indonesia. Mereka sangat terorganisir dan cepat. Semuanya berbeda,” kata Tsai.

Timnas Chinese Taipe akui permainan Timnas Indonesia di FIFA Matchday terorganisir dengan baik
