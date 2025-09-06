Ketemu Rekrutan Baru Persib, Marc Klok Ingin Duet Bareng Thom Haye & Eliano

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gelandang Persib Bandung Marc Anthony Klok, mengaku ingin segera bermain bersama Thom Haye dan Eliano Reijnders.

Pasalnya, kedua pemain yang pernah berkarir di Liga Belanda tersebut, baru saja direkrut oleh Maung Bandung, julukan Persib Bandung, demi bersaing di Kompetisi Level Asia.

Sebelum menjalani debut di klub, ketiga bermain itu terlebih dahulu berkenalan di Timnas Indonesia, pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo.

Dalam pertandingan pertama melawan Chinese Taipei, kerja sama ketiga pemain itu menghasilkan kemenangan dengan skor 6-0.

Bahkan Eliano Reijnders, yang juga adik dari Pemain Manchester City Tijani Reijnders, akhirnya mencetak gol pertama bagi timnas Indonesia

“Saat ini saya senang bisa bermain sama Thom Haye dan Eliano Reijnders. Mereka rekan baru di Persib,” ujar Marc Klok, dalam Konferensi Pers, Jumat (5/9).

Marc Klok menyadari, jika gaya permainan yang dia miliki tentu sangat berbeda, dengan Thom Haye maupun Eliano Reijnders.

“Yang elas kami mungkin saling melengkapi satu sama lain di lapangan,” ucapnya.