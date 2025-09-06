Patrick Kluivert Puas Atas Penampilan Debut Manis Mauro & Milano

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua pemain baru Timnas Indonesia Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathan menjalani debut dengan manis saat menjamu Chinese Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada FIFA Matchday, Jumat (5/9).

Kedua pemain yang berkarir di Liga Belanda itu bisa memperkuat Timnas Indonesia setelah menyelesaikan proses naturalisasi.

Mauro Zijlstra bermain menggantikan posisi striker Ramadhan Sananta di menit 65, sedangkan Miliano Jonathan, tampil di menit 71 setelah Gelandang Beckham Putra ditarik keluar lapangan.

Kendati tidak mencetak goal,namun Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathan berkali kali menciptakan peluang, serta mengancam gawang Chinese Taipei.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengatakan Mauro Zijlstra bisa bermain karena belum masuk dalam Skuad U-23.

Situasi itulah yang kemudian dimanfaatkan dan dimasukkan sebagai salah satu daftar pemain level senior.

“Lalu soal Miliano, saya sudah lama menginginkannya karena saya pikir Miliano adalah pemain yang benar-benar bisa membuat perbedaan,” ujar Patrick.

Eks Newcastle United tersebut mengaku puas dengan penampilan Mauro dan Miliano. Ketika mereka dipercaya turun bermain, mereka mampu melakukan pekerjaan dengan baik.