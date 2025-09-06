Absen 1,5 Tahun, Marc Klok Bangga Bisa Merumput Kembali Bersama Timnas Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gelandang Tengah Marc Anthony Klok meluapkan rasa kebanggaan karena bisa kembali bermain untuk Timnas Indonesia dalam pertandingan FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (5/9).

Pemain asal Persib Bandung itu mendapatkan panggilan Timnas Indonesia terakhir kali pada 1,5 tahun lalu.

Tepatnya ketika Pasukan Garuda, julukan Timnas Indonesia itu masih ditangani Pelatih Shin tae-Yong dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua dan Piala Asia 2023 di Qatar.

“Ketika saya tidak dipanggil satu setengah tahun, saya terus buktikan di Persib Bandung supaya pelatih mau panggil lagi,” ucap Marc Klok dalam konferensi pers seusai pertandingan, Jumat (5/9).

Kerja keras Marc Klok yang cukup lama akhirnya terbayarkan. Dia dipercaya oleh Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengisi starting line up melawan Chinese Taipei, pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo.

“Saya main dengan dedikasi yang yang besar. Saya bangga karena saya adalah orang Indonesia,” tuturnya.

Baginya, bermain di Timnas Indonesia adalah target utama. Dirinya juga menyampaikan terima kasih, karena mendapatkan dukungan dari semua pemain.

“Pasti senang sekali untuk kembali bersama tim. Senang atas semua support yang diberikan,” kata Marc Klok. (mcr23/jpnn)