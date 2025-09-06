Indonesia Sukses Gilas Chinese Taipei, Patrick Kluivert Akui Terapkan Skema Baru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pertandingan Fifa Matchday antara Indonesia melawan Chinese Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (5/9) menjadi panggung eksperimen bagi masing-masing pelatih.

Tercatat, kedua kesebelasan sama-sama melakukan banyak pergantian pemain, demi menambah kekuatan, bahkan di kubu Timnas Indonesia, tidak ketinggalan mereka menerapkan empat bek pada laga uji coba internasional itu.

Meski tidak memberikan jawaban secara spesifik, Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku ingin memainkan skema ini dalam waktu lama. Dalam dua blok sebelumnya yang dimiliki, sangat sulit untuk langsung mengubah sistem.

“Para pemain datang dari negara yang berbeda. Kami hanya memiliki satu atau dua hari untuk beradaptasi, dan itu sulit untuk menerapkan sistem ini, tetapi sekarang, Anda tahu, saya tahu bahwa para pemain bisa melakukannya,” ujar Patrick.

Skema ini, lanjut Patrick, sudah lama menjadi keinginannya untuk diterapkan. Mantan Asisten Pelatih Timnas Belanda tersebut juga menilai, para pemain dapat tampil baik selama pertandingan berlangsung.

“Para pemain terhubung lebih baik daripada sistem sebelumnya, itu pendapat saya. Tentu saja ada beberapa hal yang bisa lebih baik. Tetapi ini hanya awal, dan kami ingin menyempurnakan sistem ini, saya harap terus menerapkan ini,” tuturnya.

Rencananya, sistem permainan yang dipakai Indonesia melawan Chinese Taipei, bakal diaplikasikan ketika bertemu Lebanon, pada Senin (8/9).

“Sistem lain tidak boleh kami lupakan, tetapi ini adalah sistem baru yang akan kami terapkan, ean melawan Lebanon tentu saja saya tidak ingin mengubah sistem. Saya hanya ingin menyempurnakan sistem. Ada hal lain yang harus diperbaiki,” jelasnya.