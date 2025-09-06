Antusiasme Tinggi, Erick Thohir Ingin Laga Timnas U-23 & U-17 Digelar di Seluruh Daerah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir berencana menggelar laga Timnas Indonesia U-20 dan U-17 di Kalimantan dan Papua sebagai komitmen menghadirkan timnas ke seluruh wilayah Tanah Air.

“Ini sebagai bukti kalau timnas ini bukan hanya bermain di Jakarta. Jadi, kami harus berani membawa timnas ke seluruh pelosok Indonesia,” ujar Erick seusai laga FIFA Matchday di Stadion GBT, Jumat (5/9).

Menurutnya, kehadiran laga uji coba FIFA Matchday di Surabaya dan Kualifikasi Piala Asia U-23 di Sidoarjo membuktikan tingginya antusiasme suporter.

Pihaknya juga berterima kasih kepada Pemprov Jatim lantaran diberi kesempatan dan mempersiapkan dengan baik bagi timnas U-23 hingga senior berlaga di Sidoarjo dan Surabaya.

Erick juga mencontohkan kesuksesan laga Timnas Indonesia U-17 di Medan yang berjalan lancar dengan tingginya antusias para penonton.

"Jadi, bukan tidak mungkin kami akan membawa Timnas Indonesia U-20 dan U-17 ke Kalimantan dan Papua," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala pemandu bakat timnas Indonesia Simon Tahamata mengkritik keputusan PSSI untuk memainkan pertandingan-pertandingan timnas Indonesia di luar Jakarta.

Simon menyampaikan Jakarta, khususnya Stadion Gelora Bung Karno (GBK), seharusnya menjadi tempat utama bagi Timnas Indonesia bermain.