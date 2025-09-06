Menang Setengah Lusin Jadi Modal Positif Timnas Indonesia Hadapi Lebanon

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Awal yang bagus diraih Timnas Indonesia seusai menekuk Chinese Taipei dengan skor 6-0 dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (5/9).

Gol dicetak oleh Bek Jordi Amat pada menit ke-3, Striker Ramadhan Sananta pada menit ke-23 dan 58, Gelandang Tengah Marc Klok pada menit ke-32, Eliano Reijnders pada menit ke-37, dan ditutup oleh Sandy Walsh.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengacungi jempol penampilan anak asuhnya selama 2x45 menit. Menurutnya, para pemain menjalankan instruksinya dengan sangat baik.

“Mentalitas para pemain luar biasa. Tidak masalah melawan tim apapun. Tentu saja, menurunkan sedikit tempo, tetapi itu tidak masalah,” ujar Patrick.

Meski demikian, Mantan Juru Taktik Timnas Curacao tersebut meminta skuadnya tidak jemawa, lantaran akan menghadapi Lebanon, yang notabene menempati peringkat di atas Indonesia.

“Saya berharap ini hanyalah permulaan dan masih banyak hal yang akan datang. Tetapi saya sangat senang dengan kemenangan ini, dan saya ingin mendedikasikan kemenangan untuk Indonesia,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Gelandang Timnas Indonesia Marc Anthony Klok. Dia memberikan pujian kepada semua rekan setimnya, yang ikut berkontribusi memenangkan laga ini.

“Mungkin kalau kita lihat, Chinese Taipei main di bawah kami. Namun setiap pemain, lawan yang dihadapi pasti ada tantangannya, dan saya bangga karena fokus untuk tim,” pungkas Marc Klok. (mcr23/jpnn)