JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Jeda Kompetisi, Persik Kediri Genjot Latihan Jelang Lawan Malut United

Jeda Kompetisi, Persik Kediri Genjot Latihan Jelang Lawan Malut United

Sabtu, 06 September 2025 – 09:34 WIB
Jeda Kompetisi, Persik Kediri Genjot Latihan Jelang Lawan Malut United - JPNN.com Jatim
Pemain Persik Kediri Henhen Herdiana saat latihan. ANTARA/ HO-Persik Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri terus memanfaatkan jeda kompetisi Liga 1 2025/2026 dengan intensif berlatih sebelum menghadapi Malut United pada 12 September mendatang.

Bek Persik Kediri, Henhen Herdiana, menegaskan ambisinya untuk tampil maksimal bersama tim barunya. Pemain 29 tahun itu baru saja dipinjamkan dari Persib Bandung.

“Saya ingin bermain lebih baik lagi. Harus introspeksi diri dan membangun kepercayaan diri untuk bisa bermain lebih baik lagi," kata Henhen di Kediri, Jumat (5/9).

Baca Juga:

Henhen mengakui bergabung dengan Persik adalah tantangan sekaligus ajang pembuktian. Dia berkomitmen beradaptasi cepat dengan rekan setim dan all out baik saat latihan maupun pertandingan.

Untuk itu, di momen jeda kompetisi ini, dia mengatakan akan memanfaatkan waktu dengan baik untuk berlatih dan menyesuaikan diri.

Saya datang di sini dengan motivasi tinggi. Mudah-mudahan saya bisa cepat beradaptasi bersama Persik Kediri," kata pemain usia 29 tahun tersebut.

Baca Juga:

Sementara itu, Manajer Persik Kediri M Syahid Nur Ichsan mengungkapkan hasil evaluasi pelatih Ong Kim Swee. Menurutnya, konsentrasi pemain dan performa lini tengah masih perlu ditingkatkan berdasarkan empat laga awal musim ini.

“Jeda dua pekan ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan,” kata Syahid.

Persik Kediri memanfaatkan jeda kompetisi untuk berlatih secara intensif sebelum melawan Malut United.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Persik Kediri jedak ompetisi persik vs malut united henhen herdiana berita liga 1 super league Liga 1 Indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU