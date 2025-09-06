Jeda Kompetisi, Persik Kediri Genjot Latihan Jelang Lawan Malut United

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri terus memanfaatkan jeda kompetisi Liga 1 2025/2026 dengan intensif berlatih sebelum menghadapi Malut United pada 12 September mendatang.

Bek Persik Kediri, Henhen Herdiana, menegaskan ambisinya untuk tampil maksimal bersama tim barunya. Pemain 29 tahun itu baru saja dipinjamkan dari Persib Bandung.

“Saya ingin bermain lebih baik lagi. Harus introspeksi diri dan membangun kepercayaan diri untuk bisa bermain lebih baik lagi," kata Henhen di Kediri, Jumat (5/9).

Henhen mengakui bergabung dengan Persik adalah tantangan sekaligus ajang pembuktian. Dia berkomitmen beradaptasi cepat dengan rekan setim dan all out baik saat latihan maupun pertandingan.

Untuk itu, di momen jeda kompetisi ini, dia mengatakan akan memanfaatkan waktu dengan baik untuk berlatih dan menyesuaikan diri.

Saya datang di sini dengan motivasi tinggi. Mudah-mudahan saya bisa cepat beradaptasi bersama Persik Kediri," kata pemain usia 29 tahun tersebut.

Sementara itu, Manajer Persik Kediri M Syahid Nur Ichsan mengungkapkan hasil evaluasi pelatih Ong Kim Swee. Menurutnya, konsentrasi pemain dan performa lini tengah masih perlu ditingkatkan berdasarkan empat laga awal musim ini.

“Jeda dua pekan ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan,” kata Syahid.