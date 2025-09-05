JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Hasil Akhir Indonesia Vs Chinese Taipei di FIFA Matchday 6-0

Hasil Akhir Indonesia Vs Chinese Taipei di FIFA Matchday 6-0

Jumat, 05 September 2025 – 23:03 WIB
Hasil Akhir Indonesia Vs Chinese Taipei di FIFA Matchday 6-0 - JPNN.com Jatim
Indonesia bungkam Chinese Taipe dengan skor akhir 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo. Foto: Dok. Khaesar for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hujan gol tersaji pada laga uji coba internasional antara Timnas Indonesia melawan Chinese Taipei, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Kota Surabaya, Jumat (5/9) malam.

Pasukan Garuda julukan Timnas Indonesia menumbangkan lawannya dengan skor 6-0 tanpa balas. Gol pertama berasal dari sundulan Bek Jordi Amat pada menit ke-3.

Eks Bek Swansea City itu sukses memanfaatkan umpan silang dari Gelandang Persib Bandung Beckham Putra.

Baca Juga:

Skuad Asuhan Patrick Kluivert terus menambah keunggulan. Striker DPMM FC Ramadhan Sananta berhasil menceploskan bola ke gawang Chinese Taipei, setelah terjadi kemelut di lini pertahanan lawan menit ke-23.

Tak cukup sampai disitu. Timnas Indonesia tampil lepas tanpa beban, setelah umpan Pemain Sayap Egy Maulana Vikri, disambut sepakan oleh Gelandang Tengah Marc Klok, lalu menghasilkan gol menit-32.

Beberapa menit jelang babak pertama usai, Timnas Indonesia kembali melebarkan jarak skor. Umpan silang dari Bek Sayap Yakob Sayuri, sukses disambut Eliano Reijnders pada menit ke-37.

Baca Juga:

Kendati tertinggal jauh, Timnas Chinese Taipei mencoba mengecilkan kedudukan. Total ada dua peluang didapat pada babak pertama. Namun, tidak ada satupun yang berbuah gol.

Skor telak 4-0 bagi Timnas Indonesia, menutup jalannya babak pertama atas Chinese Taipei.

Indonesia bungkam Chinese Taipei dengan skor akhir 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Stadion Gelora Bung Tomo FIFA Matchday Indonesia lawan Chinese Taipei Chinese Taipei hasil akhir Indonesia vs Chinese Taipei

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU