Hasil Akhir Indonesia Vs Chinese Taipei di FIFA Matchday 6-0

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hujan gol tersaji pada laga uji coba internasional antara Timnas Indonesia melawan Chinese Taipei, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Kota Surabaya, Jumat (5/9) malam.

Pasukan Garuda julukan Timnas Indonesia menumbangkan lawannya dengan skor 6-0 tanpa balas. Gol pertama berasal dari sundulan Bek Jordi Amat pada menit ke-3.

Eks Bek Swansea City itu sukses memanfaatkan umpan silang dari Gelandang Persib Bandung Beckham Putra.

Skuad Asuhan Patrick Kluivert terus menambah keunggulan. Striker DPMM FC Ramadhan Sananta berhasil menceploskan bola ke gawang Chinese Taipei, setelah terjadi kemelut di lini pertahanan lawan menit ke-23.

Tak cukup sampai disitu. Timnas Indonesia tampil lepas tanpa beban, setelah umpan Pemain Sayap Egy Maulana Vikri, disambut sepakan oleh Gelandang Tengah Marc Klok, lalu menghasilkan gol menit-32.

Beberapa menit jelang babak pertama usai, Timnas Indonesia kembali melebarkan jarak skor. Umpan silang dari Bek Sayap Yakob Sayuri, sukses disambut Eliano Reijnders pada menit ke-37.

Kendati tertinggal jauh, Timnas Chinese Taipei mencoba mengecilkan kedudukan. Total ada dua peluang didapat pada babak pertama. Namun, tidak ada satupun yang berbuah gol.

Skor telak 4-0 bagi Timnas Indonesia, menutup jalannya babak pertama atas Chinese Taipei.