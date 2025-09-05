Babak Pertama Usai, Timnas Indonesia Pesta Gol Atas Chinese Taipei

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Timnas Indonesia memegang penuh kendali pertandingan melawan Chinese Taipei, pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo Kota Surabaya, Jumat (5/9) malam.

Pasukan Garuda, julukan Timnas Indonesia, terlebih dahulu membuka keran gol lewat sundulan Jordi Amat, menit ke 3.

Eks Bek Swansea City itu sukses memanfaatkan umpan silang, dari Gelandang Persib Bandung Beckham Putra.

Skuad Asuhan Patrick Kluivert terus menambah keunggulan. Striker DPMM FC Ramadhan Sananta menceploskan bola ke gawang Chinese Taipei setelah terjadi kemelut di lini pertahanan lawan menit ke 23.

Tak cukup sampai di situ. Timnas Indonesia tampil lepas tanpa beban, setelah umpan Pemain Sayap Egy Maulana Vikri, disambut sepakan oleh Gelandang Tengah Marc Klok, lalu menghasilkan gol menit 32.

Beberapa menit jelang babak pertama usai, Timnas Indonesia kembali melebarkan jarak skor. Umpan silang dari Bek Sayap Yakob Sayuri, sukses disambut Eliano Reijnders menit 37.

Kendati tertinggal jauh, Timnas Chinese Taipei mencoba mengecilkan kedudukan. Total ada dua peluang didapat pada babak pertama. Namun tidak ada satupun yang berbuah gol.

Skor telak 4-0 bagi Timnas Indonesia, menutup jalannya babak pertama atas Chinese Taipei. (mcr23/jpnn)