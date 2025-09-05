Susunan Pemain Indonesia Vs Chinese Taipei, Eliano Reijnders Jadi Pilihan Utama

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Timnas Indonesia turun dengan komposisi terbaik saat menghadapi Chinese Taipei pada laga Fifa Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat malam (5/9).

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menurunkan Emil Audero di bawah mistar. Lini belakang diisi oleh Jordi Amat, Rizky Ridho yang juga bertindak sebagai kapten, Shayne Pattynama, serta Yakob Sayuri.

Di lini tengah, Indonesia mempercayakan Eliano Reijnders, sebagai pengatur serangan, bersama Beckham Putra, Egy Maulana Vikri, Marc Klok, dan Nathan Tjoe-A-On. Sementara di lini depan, Ramadhan Sananta dipercaya sebagai ujung tombak.

Dari bangku cadangan, skuad Merah Putih masih menyimpan nama-nama seperti Ernando Ari, Nadeo Argawinata, Justin Hubner, Sandy Walsh, Marselino Ferdinan, hingga Stefano Lilipaly.

Sementara itu, tim tamu Chinese Taipei menurunkan Huang Chiu Lin sebagai kiper sekaligus kapten. Empat bek yang dipasang adalah Fong Shao Chi, Huang Tzu Ming, Lin Chih Hsuan, dan Chao Ming Hsiu. Di lini tengah ada Kung Chih Yu, Tsai Meng Cheng, serta Tu Shao Chieh. Untuk sektor depan, mereka mengandalkan Yao Ko Chi, Yu Chia Huang, dan striker asing naturalisasi Estama Jhon Miky Benchy.

Pertandingan ini dipimpin wasit asal Jepang, Tanimoto Ryo, dengan Ko Hyungjin dari Korea Selatan sebagai wasit keempat.

Susunan Pemain Indonesia vs Chinese Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya:

Indonesia (Formasi 4-2-3-1)