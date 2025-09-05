Hadapi Indonesia, Chinese Taipei Puji Komposisi Pemain Lawan, Siap Tampil Totalitas

JPNN.com

Jumat, 05 September 2025 – 11:36 WIB
Konferensi pers Timnas Chinese Taipe jelang laga FIFA Matchday lawan Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Timnas Chinese Taipei Huang Che Ming memuji komposisi pemain Timnas Indonesia menjelang pertandingan FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (5/9).

Dia mengaku terus mengikuti perkembangan Timnas Indonesia, termasuk aktif merekrut banyak pemain naturalisasi.

“Bagi kami, pertandingan ini adalah tantangan yang sangat besar,” ujar Huang dalam konferensi pers, Kamis (4/9).

Dia menambahkan laga uji coba internasional menghadapi Indonesia merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk dapat meningkatkan level Timnas Chinese Taipei.

“Target besok mungkin adalah berharap bisa bersaing dengan negara kuat seperti Indonesia. Saya yakin para pemain akan menunjukkan kekuatan yang lebih besar dan memiliki kepercayaan lebih baik untuk bertahan,” ucapnya.

Meski peringkat Indonesia lebih tinggi daripada Chinese Taipei, Huang memastikan anak asuhnya siap meladeni perlawanan Indonesia.

“Kami senang memiliki kesempatan untuk menghadapi pertahanan yang lebih tinggi, tetapi meskipun begitu, kami tetap akan menggunakan kekuatan terbaik dan juga usaha 100 persen untuk memiliki modal yang cocok,” katanya.

Soal strategi yang digunakan, Chinese Taipei bakal lebih fokus pada sektor pertahanan serta memanfaatkan kesempatan melalui serangan balik.

Timnas Chinese Taipei siap hadapi Timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday di Stadion GBT Surabaya
