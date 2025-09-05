Patrick Kluivert Sesalkan Keputusan Mees Hilgers Mendadak Mundur dari Timnas Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers secara mengejutkan mundur dari Timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert ikut buka suara terkait keputusan dari Mees Hilgers.

Nama Mees Hilgers masuk dalam daftar skuad Timnas Indonesia saat menghadapi Chinese Taipei dan Lebanon.

Informasi yang didapat, bek tangguh yang pernah bermain di FC Twente tersebut dikabarkan sedang fokus menyelesaikan perpindahan klub.

“Situasi Mees tidak baik untuknya karena tenggat waktu (bursa transfer), meski di beberapa negara masih terbuka,” ujar Patrick, Kamis (4/9).

Menurutnya, kondisi yang dialami oleh Mees Hilgers tidak baik karena dua laga internasional saat ini sangat penting.

“Semua pemain sudah di sini, tetapi sayangnya tidak bisa hadir dan saya berharap yang terbaik, tentu saja,” ucapnya

Eks Asisten Pelatih Timnas Belanda tersebut memilih terus mematangkan permainan tim demi meraih hasil yang terbaik.