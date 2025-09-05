JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Mendadak Mundur dari Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Sesalkan Keputusan Mees Hilgers

Mendadak Mundur dari Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Sesalkan Keputusan Mees Hilgers

Jumat, 05 September 2025 – 10:35 WIB
Mendadak Mundur dari Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Sesalkan Keputusan Mees Hilgers - JPNN.com Jatim
Konferensi pers Timnas Indonesia jelang laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers secara mengejutkan mundur dari Timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert ikut buka suara terkait keputusan dari Mees Hilgers.

Nama Mees Hilgers masuk dalam daftar skuad Timnas Indonesia saat menghadapi Chinese Taipei dan Lebanon.

Baca Juga:

Informasi yang didapat, bek tangguh yang pernah bermain di FC Twente tersebut dikabarkan sedang fokus menyelesaikan perpindahan klub.

“Situasi Mees tidak baik untuknya karena tenggat waktu (bursa transfer), meski di beberapa negara masih terbuka,” ujar Patrick, Kamis (4/9).

Menurutnya, kondisi yang dialami oleh Mees Hilgers tidak baik karena dua laga internasional saat ini sangat penting.

Baca Juga:

“Semua pemain sudah di sini, tetapi sayangnya tidak bisa hadir dan saya berharap yang terbaik, tentu saja,” ucapnya

Eks Asisten Pelatih Timnas Belanda tersebut memilih terus mematangkan permainan tim demi meraih hasil yang terbaik.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengomentari Mees Hilgres yang mendadak mundur dari FIFA Matchday.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Timnas Indonesia FIFA Matchday patrick kluivert Mees Hilgres indonesia vs chinese taipei

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU