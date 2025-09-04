Sempat Tak Dipanggil, Ramadhan Sananta Akhirnya Kembali Perkuat Timnas Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Timnas Indonesia kembali memanggil Ramadhan Sananta, pada Fifa Matchday melawan Chinese Taipei dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo Kota Surabaya, Jumat (5/9).

Eks Striker Persis Solo tersebut sebelumnya absen sejak Indonesia menghadapi Jepang dalam ajang ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia.

Ramadhan Sananta yang saat ini bermain di Liga Super Malaysia, DPMM FC, akhirnya mendapat kepercayaan dari pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert.

“Dia (Ramadhan Sananta) ada di skuad. Dia sekarang di Malaysia melakukan tugasnya, dan selalu melakukan yang terbaik,” ujar Patrick, dalam konferensi pers, Kamis (4/9).

Menurutnya, Ramadhan Sananta terus berusaha dengan maksimal serta dikenal mempunyai mentalitas yang baik, demi bisa bersaing memperebutkan posisi utama.

Eks pemain Ajax tersebut juga mengakui Ramadhan Sananta bukan satu-satunya striker yang dimiliki oleh Timnas Indonesia.

Selain Ramadhan Sananta,Timnas Indonesia memiliki banyak penyerang seperti Ragnar Oratmangoen, Stefano Lilipaly, Egy Maulana Vikri, dan lain sebagainya.

“Jika Anda menunjukkan kemauan Anda, mentalitas Anda, Anda bisa bergabung dengan tim. Tapi kualitas Anda harus berada di tingkat yang sangat baik,” pungkas Patrick. (mcr23/jpnn)